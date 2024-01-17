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Транспорт и связь 17.01.2024 13:26

В Германии отменили несколько сотен авиарейсов из-за сильного снегопада

Сильный снегопад и ледяной дождь привели к отмене сотен авиарейсов, авариям на дорогах и закрытию школ и детских садов в Германии, сообщает в среду Associated Press.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим в Германии, отменили более 500 рейсов, тогда как в аэропорту Мюнхена - более 250. Вместе с тем на день закрылся аэропорт Саарбрюккена.

Также основной железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn сообщил об отмене нескольких рейсов поездов дальнего следования. Более того, в компании заявили, что скорость высокоскоростных поездов Intercity-Express (ICE) не должна превышать 200 км/ч.

Непогода также привела к большому количеству аварий на дорогах ранним утрам среды. Чтобы избежать увеличения инцидентов многие школы и детские сады заявили о приостановке работы на день, а несколько компаний дали своим сотрудникам возможность работать удаленно.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НЕПОГОДА, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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