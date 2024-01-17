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Это интересно 17.01.2024 17:00

В Азербайджане в 2030г употреблять табак будут 17% населения старше 15 лет – прогноз ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют снижение распространенности потребления табака в Азербайджане с 19,9% в 2020 году до 17,2% в 2030-м.

Согласно прогнозам, изложенным в докладе ВОЗ о мировых тенденциях в области потребления табака, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в 2025 году употреблять табак будут 18,4% населения Азербайджана в возрасте 15 лет и старше, в 2030 году – 17,2%.

Таким образом, в 2030 году употреблять табак, по прогнозам, будет каждый шестой житель страны в возрасте 15 лет и старше.

По прогнозам, в 2025 году употреблять табак в Азербайджане будут 37,9% мужчин, в 2030 году - 35,2% (в 2020 году - 40,7%), в 2025 и 2030 годах – 0,1% женщин страны (столько же, сколько в 2020-м).

Согласно изложенным в докладе оценкам, в Азербайджане насчитывается 1,471 млн потребителей табака в возрасте 15 лет и старше, 1,466 млн из них – мужчины и 5 тыс. – женщины.

Р.Керимов

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Тэги: ВОЗ, ТАБАК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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