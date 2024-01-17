Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде привел к гибели минимум 20 человек

Мощный взрыв на фабрике фейерверков в центральной части Таиланда унес жизни как минимум 20 человек, многие пострадали, сообщает в среду Associated Press.

В департаменте предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий страны пока не уточняют, сколько именно человек получили ранения.

Канцелярия премьер-министра страны Сеттхи Тхависина опубликовала видео, на котором ему по телефону сообщают, что во время взрыва на фабрике находились около 20-30 человек, и никого из них обнаружить не смогли. Сам Тхависин находится в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Причины взрыва выясняются.

СМИ отмечают, что на этой же фабрике произошел взрыв в ноябре 2023 года, тогда один человек погиб и трое пострадали.