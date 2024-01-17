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Дальнее зарубежье 17.01.2024 17:18

Почти 80 человек пострадали в результате взрыва в Нигерии

Детонация взрывчатых веществ в Нигерии привела к гибели трех человек, еще 77 пострадали, сообщает в среду Associated Press.

Взрыв в городе Ибадан в штате Ойо на юго-западе Нигерии произошел во вторник в 19:45 (22:45), однако власти сообщили о нем только в среду.

"Мы уже направили спасателей и представителей всех необходимых служб в штате Ойо для проведения комплексных поисково-спасательных операций", - заявил губернатор штата Сейи Макинде. Он также сообщил, что взрыв был вызван детонацией взрывчатых веществ, использовавшихся в незаконной добыче полезных ископаемых.

На данный момент неизвестно, кому именно принадлежали вещества, власти ведут расследование.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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