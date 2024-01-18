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Инфраструктура и тендеры 18.01.2024 11:46

Объем госзакупок в Азербайджане в 2023г превысил 7,5 млрд манатов - Аббасбейли

В Азербайджане в 2023 году объем государственных закупок составил 7 млрд 545,5 млн манатов, заявил начальник Госслужбы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

«По сравнению с показателем 2022 года объем государственных закупок в 2023 году вырос на 11,3%», - сказал Аббасбейли на пресс-конференции в четверг.

По его словам, объем электронных госзакупок в 2023 году достиг 1 млрд 690,1 млн манатов и увеличился по сравнению с 2022 годом на 32,8%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОСЗАКУПКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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