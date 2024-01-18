Джаббаров и Фицо обсудили в Давосе сотрудничество Баку и Братиславы в энергетике

Министр экономики Азербайджана на «полях» Давосского экономического форума провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. «На встрече с премьером Словакии на полях форума в Давосе обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в экономике и энергетике», - написал Джаббаров в соцсетях. Р.Ахмедов

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