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ТЭК 18.01.2024 12:37

Джаббаров и Фицо обсудили в Давосе сотрудничество Баку и Братиславы в энергетике

Министр экономики Азербайджана на «полях» Давосского экономического форума провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«На встрече с премьером Словакии на полях форума в Давосе обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в экономике и энергетике», - написал Джаббаров в соцсетях.

Р.Ахмедов

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ЭНЕРГЕТИКА СОТРУДНИЧЕСТВО

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