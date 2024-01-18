Турция в ближайшие 5 лет может вновь получить инвестиционный рейтинг - Pimco

Американская инвесткомпания Pimco допускает возвращение Турции в ближайшие пять лет кредитного рейтинга инвестиционного уровня, пишет Financial Times.

В настоящее время все три ведущих рейтинговых агентства - Moody`s, S&P и Fitch - сохраняют для турецкого долга рейтинг категории "B", что на пять-шесть ступеней ниже инвестиционной. Страна лишилась инвестиционного рейтинга на фоне неудачной попытки госпереворота в 2016 году.

Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания в мае 2023 года на очередной срок кардинально изменил экономическую политику Турции.

В частности, власти приняли меры для восстановления истощенных валютных резервов страны и повысили налоги для охлаждения перегревшегося внутреннего рынка.

Кроме того, минувшим летом Центробанк Турции на фоне высокой инфляции поднял процентную ставку до 42,5% с 8,5%. В результате повысилась доходность турецких гособлигаций, как и их привлекательность для зарубежных инвесторов.

Изменения в экономической политике страны стимулировали Pimco к покупке ее суверенного долга в национальной валюте. Компания покупает такие инструменты со второго полугодия 2023 года, отмечает FT.

"Турция наверняка вновь привлечет иностранный капитал, что поможет стабилизировать лиру, а это необходимое условие для замедления инфляции", - приводит газета слова главы направления развивающихся рынков Pimco Прамола Дхавана. В 2022 году годовые темпы роста цен в стране превышали 80%.

"Если все пойдет по плану, в ближайшие пять лет" Турции могут вернуть инвестиционный рейтинг, сказал Дхаван.

В прошлую пятницу Moody`s улучшило прогноз для рейтинга страны до "позитивного", сославшись на "признаки начала разворота инфляционной динамики", указывающие на восстановление эффективности ее денежно-кредитной политики.