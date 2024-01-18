Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8522 RUR   0.019 GBR   2.156 TRY   0.0564

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 72.56 +0.16 Brent 77.88 -0.41

Регион 18.01.2024 14:03

Турция в ближайшие 5 лет может вновь получить инвестиционный рейтинг - Pimco

Американская инвесткомпания Pimco допускает возвращение Турции в ближайшие пять лет кредитного рейтинга инвестиционного уровня, пишет Financial Times.

В настоящее время все три ведущих рейтинговых агентства - Moody`s, S&P и Fitch - сохраняют для турецкого долга рейтинг категории "B", что на пять-шесть ступеней ниже инвестиционной. Страна лишилась инвестиционного рейтинга на фоне неудачной попытки госпереворота в 2016 году.

Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания в мае 2023 года на очередной срок кардинально изменил экономическую политику Турции.

В частности, власти приняли меры для восстановления истощенных валютных резервов страны и повысили налоги для охлаждения перегревшегося внутреннего рынка.

Кроме того, минувшим летом Центробанк Турции на фоне высокой инфляции поднял процентную ставку до 42,5% с 8,5%. В результате повысилась доходность турецких гособлигаций, как и их привлекательность для зарубежных инвесторов.

Изменения в экономической политике страны стимулировали Pimco к покупке ее суверенного долга в национальной валюте. Компания покупает такие инструменты со второго полугодия 2023 года, отмечает FT.

"Турция наверняка вновь привлечет иностранный капитал, что поможет стабилизировать лиру, а это необходимое условие для замедления инфляции", - приводит газета слова главы направления развивающихся рынков Pimco Прамола Дхавана. В 2022 году годовые темпы роста цен в стране превышали 80%.

"Если все пойдет по плану, в ближайшие пять лет" Турции могут вернуть инвестиционный рейтинг, сказал Дхаван.

В прошлую пятницу Moody`s улучшило прогноз для рейтинга страны до "позитивного", сославшись на "признаки начала разворота инфляционной динамики", указывающие на восстановление эффективности ее денежно-кредитной политики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГОСДОЛГ, РЕЙТИНГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az