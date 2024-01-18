Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом

Министры обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг принял в Баку делегацию во главе с вице-премьером, министром обороны Словакии Робертом Калиняком.
«В ходе встречи сторонами подчеркнута важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военно-технической, военно-образовательной и других областях», - говорится в информации Минобороны Азербайджан.
Калиняк поздравил Гасанова с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
Министры отметили важность расширения взаимного обмена опытом и изучения современных боевых операций.
«Кроме этого, стороны провели широкий обмен мнениями по ряду вопросов в военной сфере, представляющих взаимный интерес», - отмечает Минобороны.
Р.Ахмедов
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