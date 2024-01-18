Лувр повысил стоимость билетов на 30% в преддверии Олимпийских игр в Париже

Руководство музея Лувр в Париже приняло решение повысить цены на входные билеты с 17 до 22 евро при покупке онлайн и до 15 евро в кассах, сообщает газета Le Parisien.
"В Лувре цены не повышались восемь лет, но в 2024 году их подняли почти на 30%. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих расходов, в частности на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа", - пишет издание.
Как отмечает издание, возможность бесплатного посещения музея сохранится. Посетить Лувр можно в первую пятницу каждого месяца, кроме июля и августа. Билет следует бронировать заранее.
По данным руководства музея, в 2023 году 40% всех посетителей и 60% французов смогли сходить в Лувр бесплатно.
Лувр - один из крупнейших музеев мира. Среди наиболее известных экспонатов - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, скульптуры "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также полотна - "Свобода, ведущая народ" и "Плот "Медузы". Ежегодно музей посещают в среднем около 10 млн человек.
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом
Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд
Сенегал заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере – посол в Баку
Добыча на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане в 2024г сохранится на уровне 2023г
Египет приобрел на тендере 360 тыс. т пшеницы
Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent у $78,3 за баррель
Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%
Глава Google предупредил сотрудников о новых увольнениях
Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов и общественного транспорта
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы