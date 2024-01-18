Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8522 RUR   0.019 GBR   2.156 TRY   0.0564

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 72.56 +0.16 Brent 77.88 -0.41

Дальнее зарубежье 18.01.2024 20:57

Лувр повысил стоимость билетов на 30% в преддверии Олимпийских игр в Париже

Руководство музея Лувр в Париже приняло решение повысить цены на входные билеты с 17 до 22 евро при покупке онлайн и до 15 евро в кассах, сообщает газета Le Parisien.

"В Лувре цены не повышались восемь лет, но в 2024 году их подняли почти на 30%. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих расходов, в частности на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа", - пишет издание.

Как отмечает издание, возможность бесплатного посещения музея сохранится. Посетить Лувр можно в первую пятницу каждого месяца, кроме июля и августа. Билет следует бронировать заранее.

По данным руководства музея, в 2023 году 40% всех посетителей и 60% французов смогли сходить в Лувр бесплатно.

Лувр - один из крупнейших музеев мира. Среди наиболее известных экспонатов - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, скульптуры "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также полотна - "Свобода, ведущая народ" и "Плот "Медузы". Ежегодно музей посещают в среднем около 10 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ЛУВР, БИЛЕТЫ


Похожие новости


Парижский Лувр закрыт из-за опасений терактов Мэр Парижа пообещала запретить с 1 сентября аренду электросамокатов В Париже задержали мужчину, застрелившего двух человек и ранившего еще несколько Министр культуры Франции уверена, что Собор Парижской Богоматери удастся открыть в 2024 году Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте Посетитель Лувра в Париже размазал торт о картину «Мона Лиза» Парижские пожарные тушат пламя в доме близ резиденции премьера Франции Эйфелева башня открылась для посетителей после девятимесячного перерыва в работе Эйфелеву башню откроют для публики 16 июля Мэрия Парижа намерена сделать центр к 2022 году почти целиком пешеходным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az