АЖД в 2003-2023гг направили свыше 900 млн манатов в покупку локомотивов и вагонов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в 2003-2023гг инвестировали 923,3 млн манатов в повышение конкурентоспособности в сфере грузоперевозок и увеличения объема транзитных перевозок.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АЖД, за 20 лет эти инвестиции были направлены в закупку различных вагонов, электровозов, тепловозов.

В частности, в 2003-2023гг инвестиции в покупку 93 локомотивов составили 644,4 млн манатов.

Кроме этого, еще 278,9 млн манатов было вложено в закупку 3829 различных вагонов.

Р.Ахмедов