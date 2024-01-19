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Внешняя политика 19.01.2024 12:45

Министры экономики Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили диверсификацию торговли и поощрение инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Давосского экономического форума провел встречу с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Альибрагимом.

«Мы рассмотрели вопросы повестки дня наших двусторонних экономических отношений, диверсификации торговли и поощрения взаимных инвестиций», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, САУДАРАВИЯ, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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