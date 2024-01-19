Министры экономики Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили диверсификацию торговли и поощрение инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Давосского экономического форума провел встречу с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Альибрагимом.
«Мы рассмотрели вопросы повестки дня наших двусторонних экономических отношений, диверсификации торговли и поощрения взаимных инвестиций», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.
Х.Насирзаде
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