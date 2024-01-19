Азербайджан и Мальдивы обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах туризма и транспорта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 19-го Саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящего в Кампале (Уганда), провел встречу с министром иностранных дел Мальдив Мусой Замеером

В ходе встречи стороны отметили важность дальнейшего развития двусторонних отношений и подчеркнули важность визитов на высшем уровне, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанский МИД.

"Мальдивский министр подчеркнул также важность развития сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, воздушного транспорта, образования и других гуманитарных сферах", - отмечается в информации.

В ходе встречи главы МИД также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде