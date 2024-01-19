BakuBus запускает экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт

ООО «BakuBus» с 21 января приступает к выполнению автобусных экспресс-маршрутов Баку-Сумгайыт, сообщает «BakuBus».
Рейс будет выполнятся с Бакинского автовокзала до Сумгайытского автовокзала и обратно.
«Вместимость каждого автобуса рассчитана на 48 посадочных мест, а для размещения багажа пассажиров они будут оснащены багажными отсеками», - отмечает компания.
ООО «BakuBus» в 2023 году перевезло 123,5 млн пассажиров (+15,3% от показателя 2022 года).
Б.Рустамбеков
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