Мировая торговля может вырасти хуже прогноза, но в 2024 г. подъем ускорится

Рост мировой торговли в 2024 году будет лучше, чем в 2023 году, хотя динамика может оказаться хуже текущих прогнозов, заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ВТО в октябре оценила рост глобальной торговли в 2023 году в 0,8% и спрогнозировала подъем на 3,3% в 2024 году. Предыдущий прогноз составлял 1,7% и 3,2% соответственно.

"В предыдущем квартале мы наблюдали позитивную динамику, и объем торговли восстановился за счет продаж автомобилей и автозапчастей, - сказала Оконджо-Ивеала. - Однако, глядя на предыдущие три квартала, мы полагаем, что цифры будут близки к нашему прогнозу или немного хуже".

"Прогнозы осложняются неопределенностью, но я готова взять на себя риск и сказать, что рост в 2024 году будет лучше, чем в 2023. Возможно, это будет не 3,3%, а ниже, но намного лучше, чем то, что мы наблюдали в 2023 году, если только не начнется большая война", - добавила она.

При этом глава ВТО отметила, что рост глобальной торговли отстает от темпов роста мирового ВВП. В числе негативных факторов она назвала геополитические конфликты, напряженную ситуацию в Красном море и Суэцком канале, а также проблемы в Панамском канале, вызванные изменением климата.