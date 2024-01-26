Мировая торговля нарушена атаками в Красном море, обмелением Панамского канала и ситуацией с Украиной - ООН

Глобальная торговля оказалась подорвана нападениями йеменских хуситов в Красном море, обмелением Панамского канала и обстановкой вокруг Украины, заявили в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Вы видите глобальное воздействие этого кризиса, когда суда ищут альтернативные маршруты, избегая Суэцкого и Панамского каналов", - приводит Associated Press сказанные журналистам слова начальника Сектора торговой логистики ЮНКТАД Яна Хоффманна.
По его словам, стоимость морских перевозок уже резко возросла, повлияв на цены на энергию и продовольствие. Хоффманн разъяснил, что проблемы в Красном море в значительной степени нарушили поставки зерна и других товаров из Европы, России и Украины, и это сказывается на конечной цене для потребителей и на продовольственной безопасности. В наибольшей степени это сказывается на населении Восточной Африки, Южной Азии, Юго-Восточной и Восточной Азии.
По оценкам ЮНКТАД, через Суэцкий канал и Красное море шло 12 - 15% мировой торговли, но за последние два месяца ее объемы на этом морском пути упали на 42%. Данные за 2024 год показывают, что свыше 300 контейнеровозов - более 20% от мирового контейнерного флота - уходят на другие маршруты. При этом доставка сжиженного природного газа через Суэцкий канал прекратилась.
Хоффманн отметил, что атаки хуситов идут в тот момент, когда и без них основные торговые маршруты переживают непростые времена. Так, ситуация с Украиной и другие геополитические проблемы поменяли пути транспортировки зерна и нефти, в том числе через Черное море, уточнил он.
Одновременно с тем засушливая погода привела к максимальному за десятилетия падению уровня воды в Панамском канале, из-за этого через него могут проходить меньше судов, с меньшими габаритами. В декабре количество судов, миновавших канал, упало на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 62% по сравнению с 2021 годом.
Между тем, напомнил он, 80% мировой торговли связано с перевозками на судах, значение водного транспорта еще выше для развивающихся стран.
Движение хуситов зародилось еще в 1990-х годах, однако приобрело большую известность и влияние в 2014 году, восстав против правительства Йемена и вынудив его уйти в отставку. С тех пор страна находится в состоянии гражданской войны. Официальное правительство Йемена в настоящее время базируется в Адене, его с 2022 года возглавляет президент Ришад Аль-Алими.
Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.
Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. В свою очередь США и Британия нанесли несколько серий ударов по объектам мятежников.
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