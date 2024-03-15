В ООН надеются на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

В Организации Объединенных Наций надеются на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

«Генеральная ассамблея ООН высоко ценит возобновление встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и состоявшуюся мюнхенскую встречу (лидеров Азербайджана и Армении – ИФ), за которой последовала встреча глав МИД двух стран. Мы верим и ждем, что будут предприняты дополнительные шаги к достижению и восстановлению мира и безопасности, а также прогресса», - заявил Фрэнсис в пятницу, выступая на XI Глобальном Бакинском форуме в Баку.

По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, Генеральная ассамблея ООН надеется на подписание мирного соглашения между двумя странами «в рамках норм и принципов международного права».

Р.Керимов