Ереван вновь пытается использовать ООН для провокации против Баку – постпредство Азербайджана

Постоянное представительство Армении при Организации Объединенных Наций накануне провело в ООН закрытую встречу по ситуации вокруг Лачинской дороги, чтобы избежать честной дискуссии и защитить себя от неизбежного разоблачения. Об этом заявили в постоянном представительстве Азербайджана при ООН.

В пресс-релизе азербайджанского постпредства говорится, что 23 августа постпредство Армении при ООН провело «очередную провокационную встречу в штаб-квартире ООН, с привычной уже целью распространения дезинформации и искажения ситуации вокруг Лачинской дороги».

«Грубо поправ устоявшиеся традиции ООН, постпредство Армении организовало в тайне от подавляющего большинства членов ООН закрытую встречу, пригласив лишь небольшую группу стран и ангажированных экспертов, закрыв двери для всех остальных членов ООН и даже выставив охрану перед залом заседания, только лишь для того, чтобы любой ценой избежать честной дискуссии и защитить себя от неизбежного разоблачения», - заявили в дипмиссии Азербайджана.

Там заметили, что публичные обсуждения в стенах ООН, в тех случаях, когда они действительно направлены на непредвзятый и добросовестный обмен мнениями, проходят в открытом формате, с предварительным оповещением стран-членов о времени и месте мероприятия и приглашением принять участие.

«Следовательно, избранный армянскими дипломатами формат можно было бы назвать беспрецедентным для ООН, однако он становится все более обыденным в случае с Арменией, регулярно злоупотребляющей этой площадкой для продвижения ложных нарративов. В этом контексте, были полностью обоснованы недоумение и возмущение дипломатов ряда стран, которым постпредство Армении не только отказало в базовом для всех членов ООН праве участвовать в дискуссии, но и даже пригрозило полицией», - говорится в информации.

В постпредстве Азербайджана подчеркнули, что характерно, что такого рода тенденции особенно усиливаются после того, как Армения получает достойный и фактически выверенный отпор в ходе действительно открытых и субстантивных обсуждений, как это было лишь несколькими днями ранее во время заседания Совета безопасности ООН.

«Не приходится удивляться, что, убедившись в тщетности своих попыток в очередной раз оболгать Азербайджан в открытых дебатах, постпредству Армении не остается ничего другого как делать это тайно, за закрытыми дверями», - заявили в миссии Азербайджана.

Там полагают, что подобный подход «никак не соответствует духу и букве Устава ООН и целям организации». «Неслучайно секретариат ООН снабдил информационное табло перед залом, где проходило закрытое обсуждение, особым предупреждением, что данное мероприятие проводится исключительно по инициативе и под ответственность страны-организатора, Армении, не имеет поддержки ООН и не является частью многостороннего процесса», - говорится в пресс-релизе.

«Постоянное представительство Азербайджана осуждает провокационные действия такого рода, включая злоупотребление площадкой ООН для формирования и продвижения ложных интерпретаций, которые подрывают усилия по нормализации отношений и установлению прочного мира и стабильности в регионе», - заключили в постпредстве Азербайджана при ООН.

Р.Керимов