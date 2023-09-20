Экстренное заседание СБ ООН по Карабаху состоится 21 сентября

Армения направила письмо в Совбез ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.
"Армения параллельно с Францией направила письмо в Совет безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание по вопросу (антитеррористических мероприятий локального характера - ИФ) со стороны Азербайджана в Карабахе", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х.
По ее словам, заседание состоится 21 сентября.
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