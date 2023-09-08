Напряженность между странами может привести к катастрофе - Гутерриш

Разногласия между странами только растут, это может привести к глобальной раздробленности и противостояниям, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Если мы действительно одна большая семья, в настоящее время мы похожи на весьма неблагополучную семью", - сказал Гутерриш на пресс-конференции в Дели в преддверии саммита G20.
"Растут разногласия, напряженность, снижается уровень доверия. Все это повышает вероятность возникновения распада и, в конечном счете, противостояния. Этот раскол в мире мог бы вызвать глубокую тревогу в лучшие времена, но в наше время он означает катастрофу", - подчеркнул генсек.
Он отметил, что мир переживает "трудный переходный момент", и существующим институтам необходимы реформы.
"Будущее многополярно, но наши многосторонние институты отражают прошлый век. (...) Глобальная финансовая архитектура устарела, она плохо функционирует и несправедлива. Ей необходима глубокая, структурная реформа. То же самое можно сказать о Совбезе ООН", - сказал Гутерриш.
Помимо этого, он затронул тему климатического кризиса, который "выходит из-под контроля". По словам Гутерриша, у лидеров G20 есть все необходимое для его решения.
"Климатический кризис все больше усугубляется, но в коллективном ответе нет амбиций, к ним нет доверия, им не хватает срочности", - отметил глава организации.
Он, в частности, призвал страны G20 взять на себя обязательство продолжать усилия по ограничению роста температуры в мире 1,5 градусами по Цельсию. Кроме того, генсек ООН заявил, что следует прекратить любое лицензирование или финансирование новых проектов в области ископаемого топлива и ускорить переход к зеленой энергетике.
Помимо этого, Гутерриш напомнил о предложенном плане по сокращению выбросов.
"Я выступил с пактом климатической солидарности, согласно которому страны с крупными выбросами прилагают дополнительные усилия по сокращению выбросов, а более богатые страны поддерживают развивающиеся экономики в достижении этой цели", - сказал Гутерриш.
План призывает развитые страны достичь нулевого уровня выбросов как можно ближе к 2040 году, а развивающиеся экономики - как можно ближе к 2050 году. Кроме того, он предлагает поэтапный отказ от угля к 2030 году в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и к 2040 году во всех остальных странах.
Изменение климата - одна из тем, которую лидеры будут обсуждать на саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Дели.
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