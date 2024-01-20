Облачное подразделение Amazon к 2027г вложит более $15 млрд в расширение инфраструктуры в Японии

Amazon Web Services (AWS), подразделение американского интернет-ритейлера Amazon.com Inc. в сфере облачных вычислений, к 2027 году намерена инвестировать 2,26 трлн иен ($15,24 млрд) в расширение облачной инфраструктуры для сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в Японии, передает CNBC со ссылкой на заявление AWS.

В частности, для удовлетворения растущего спроса облачное подразделение планирует расширить инфраструктуру в Токио и Осаке.

"Япония - очень важная страна для нас", - цитирует агентство Jiji Press слова главы японского сегмента AWS Тадао Нагасаки.

В 2011-2022 годах AWS уже вложила 1,51 трлн иен в строительство облачных мощностей в этой стране. Среди ее клиентов в области генеративного (создающего контент - ИФ) ИИ - Asahi Group, Marubeni и Nomura Holdings.