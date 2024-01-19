Баку и Луанда намерены расширять сотрудничество в сферах торговли и энергетики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в рамках 19-го Саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшего в Кампале (Уганда) провел встречу с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио.
"В ходе встречи министр Байрамов отметил, что сотрудничество со странами африканского континента, в том числе с Анголой, является одним из важных векторов внешнеполитического курса Азербайджана. Он указал на то, что существуют хорошие возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Анголой в политической, экономической, образовательной, гуманитарной, торговой и энергетической сферах", - отмечается в информации МИД Азербайджана, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
По информации ведомства, министры в ходе встречи подчеркнули целесообразность расширения договорно-правовой базы между двумя странами и проведения консультаций между внешнеполитическими институтами.
Байрамов и Антонио обменялись мнениями об истории и дальнейших перспективах успешного сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере, в частности в области подготовки специалистов в сфере образования и различных профессий.
В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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