Британские военные корабли столкнулись на базе в Бахрейне

Два британских минных тральщика - HMS Chiddingfold и HMS Bangor - столкнулись на базе в Бахрейне, сообщило издание UK Defence Journal.

HMS Chiddingfold, двигаясь задним ходом, протаранил стоявший у причала HMS Bangor. В результате последний получил пробоину выше ватерлинии.

Для расследования инцидента направлена специальная команда Королевского флота, которой предстоит оценить ущерб и выработать плана действий по устранению последствий, отмечает издание.

Представитель Королевского флота заявил изданию: "Нам известно об инциденте по двум минным тральщикам, стоявшим рядом в Бахрейне. В результате случившегося жертв нет, и было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, пока расследование продолжается".