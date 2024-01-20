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Дальнее зарубежье 20.01.2024 09:35

Сунак и Шольц обсудили вопросы дальнейших поставок оружия Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонной беседе обсудили вопросы дальнейших поставок вооружений Украине, сообщила канцелярия британского премьера.

"Они согласились с важностью продолжения союзниками поддержки обороны Украины, которая жизненно важна для европейской и глобальной безопасности, и обеспечения оружием вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что премьер и канцлер также затронули темы "сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе по поддержке региональной стабильности на Ближнем Востоке", нелегальной миграции, подчеркнув важность совместных действий для борьбы с преступными группировками, занимающимися контрабандой людей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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