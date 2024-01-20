Сунак и Шольц обсудили вопросы дальнейших поставок оружия Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонной беседе обсудили вопросы дальнейших поставок вооружений Украине, сообщила канцелярия британского премьера.

"Они согласились с важностью продолжения союзниками поддержки обороны Украины, которая жизненно важна для европейской и глобальной безопасности, и обеспечения оружием вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что премьер и канцлер также затронули темы "сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе по поддержке региональной стабильности на Ближнем Востоке", нелегальной миграции, подчеркнув важность совместных действий для борьбы с преступными группировками, занимающимися контрабандой людей.