Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом по производству и эксплуатации компании BP Гордоном Бирреллом, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Баку и BP, отмечена важность проектов, реализуемых компанией в Азербайджане.

"Была рассмотрена работа, проводимая совместно с компанией BP по строительству солнечной электростанции (СЭС) на освобожденных территориях (в Джабраильском районе -ИФ)", - говорится в сообщении.

В.Алиев