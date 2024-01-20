Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом по производству и эксплуатации компании BP Гордоном Бирреллом, сообщила пресс-служба Кабинета министров.
В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Баку и BP, отмечена важность проектов, реализуемых компанией в Азербайджане.
"Была рассмотрена работа, проводимая совместно с компанией BP по строительству солнечной электростанции (СЭС) на освобожденных территориях (в Джабраильском районе -ИФ)", - говорится в сообщении.
В.Алиев
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