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ТЭК 20.01.2024 17:05

Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом по производству и эксплуатации компании BP Гордоном Бирреллом, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Баку и BP, отмечена важность проектов, реализуемых компанией в Азербайджане.

"Была рассмотрена работа, проводимая совместно с компанией BP по строительству солнечной электростанции (СЭС) на освобожденных территориях (в Джабраильском районе -ИФ)", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВР, СЭС, В/ЗАНГЕЗУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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