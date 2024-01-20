США планируют утилизировать 34 тонны оружейного плутония

Соединенные Штаты намерены утилизировать избытки запасов оружейного плутония объемом 34 тонны способом, который потенциально сохраняет возможность его использования в военных целях, следует из данных Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).
Первоначально это количество предполагалось превратить в топливо для АЭС (так называемое МОКС-топливо) для производства электроэнергии. После использования в реакторе плутоний практически полностью теряет свои свойства. Однако от этого метода министерство энергетики США, в состав которого входит NNSA, отказалось в 2018 году.
По данным NNSA, в настоящее время США планируют утилизировать излишки оружейного плутония путем разбавления, смешивая его с различными другими веществам, и последующим захоронением. Однако этот способ теоретически оставляет возможность отделения плутония и обратного превращения его в ядерный материал.
В целях утилизации избытков оружейного плутония США планируют построить новые или модифицировать существующие производственные мощности на объектах NNSA в Саванна-Ривер в штате Южная Каролина, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (LANL) в Нью-Мексико, заводе Pantex в Техасе, а также подготовить глубокое геологическое хранилище радиоактивных отходов (Waste Isolation Pilot Plant - WIPP) в штате Нью-Мексико.
В 2000 году Россия и США подписали соглашение, предусматривавшее утилизацию излишков оружейного плутония. Речь шла о производстве из оружейного плутония смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel) для последующего использования в реакторах АЭС или о переводе его в непригодные для создания вооружений формы и захоронении. Всего Россия и США обязались ликвидировать 68 тонн оружейного плутония - по 34 тонны с каждой стороны.
В 2016 году Россия приостановила действие этого соглашения, как заявлялось, в связи с неисполнением США своих обязательств. Как отметил в апреле того года президент РФ Владимир Путин, причиной, в частности, стало решение Вашингтона об изменении в одностороннем порядке технологии утилизации плутония, "разбавляя его и утилизируя где-то в определенных емкостях". Это, подчеркнул Путин, "означает, что они сохраняют за собой возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний".
Следствие в отношении сепаратистов продолжается с соблюдением норм международного права - генпрокурор Азербайджана
Алиев почтил память жертв трагедии 20 января
Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января
Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре
КНР будет бороться со «слепым» расширением выпуска электромобилей
Облачное подразделение Amazon к 2027г вложит более $15 млрд в расширение инфраструктуры в Японии
Туристический автобус столкнулся с полицейской машиной в Турции
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до десяти
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы