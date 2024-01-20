Оборонительная война приведет в заморозке конфликта – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что оборонительная война приведет в заморозке конфликта.

"Нереально вести оборонительную войну. Переход к оборонительной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", - сказал он в интервью Le Figaro, опубликованном в субботу.

Ермак назвал нехватку людей и ресурсов на фронте, "безусловно, проблемой", которую "нет смысла скрывать".

"Некоторым солдатам нужен отдых. Многие находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистической военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", – сказал глава Офиса президента.