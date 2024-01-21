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Дальнее зарубежье 21.01.2024 10:51

Британские ВМС получат модернизированные ракеты для борьбы с беспилотниками хуситов в Красном море

Британское правительство сообщило, что ракеты Королевского военно-морского флота, которые используются для борьбы с беспилотниками йеменских хуситов в Красном море, будут модернизированы, сообщила телекорпорация ITV.

"Это поможет защитить авианосную ударную группу ВМС и позволит отслеживать, нацеливать и уничтожать различные воздушные угрозы на расстоянии более 70 миль", - отмечает ITV.

В частности, как говорится в сообщении, система противовоздушной обороны Sea Viper получит более эффективные ракеты с новой боеголовкой и обновленное программное обеспечение, которое позволит ей противостоять угрозам, в том числе баллистических ракет.

В сообщении приводится заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса: "По мере ухудшения ситуации на Ближнем Востоке жизненно важно, чтобы мы адаптировались, чтобы могли обеспечивать безопасность Великобритании, наших союзников и партнеров".

В ближневосточном регионе произошла эскалация напряжения после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Йеменские мятежники-хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по связанным с Израилем судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам хуситов и нанесли удары по объектам на территории Йемена.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВМС, РАКЕТЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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