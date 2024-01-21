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Дальнее зарубежье 21.01.2024 15:28

Талибы направили группу спасателей в район предполагаемого крушения российского самолета Falcon 10 в провинции Бадахшан

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (террористическая организация) направило на место предполагаемого падения российского самолета Falcon 10 группу для расследования инцидента, сообщило в воскресенье находящееся под контролем талибов официальное информационное агентство Bakhtar.

Агентство ссылается на министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана.

По данным министерства, частный самолет, на борту которого находились шесть человек, "следовавший из Индии в Ташкент, столицу Узбекистана, исчез в окрестностях между уездами Куран ва Мунджан и Зибак провинции Бадахшан".

"Местные власти подтвердили, что в этот район были направлены сотрудники службы безопасности для оценки ситуации и оказания помощи", - информирует Bakhtar.

Утром в воскресенье Росавиация сообщала, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.

"Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек - четыре члена экипажа и два пассажира", - говорилось в сообщении.

Росавиация отмечала, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, отмечалось в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, СПАСАТЕЛИ


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