Талибы направили группу спасателей в район предполагаемого крушения российского самолета Falcon 10 в провинции Бадахшан

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (террористическая организация) направило на место предполагаемого падения российского самолета Falcon 10 группу для расследования инцидента, сообщило в воскресенье находящееся под контролем талибов официальное информационное агентство Bakhtar.
Агентство ссылается на министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана.
По данным министерства, частный самолет, на борту которого находились шесть человек, "следовавший из Индии в Ташкент, столицу Узбекистана, исчез в окрестностях между уездами Куран ва Мунджан и Зибак провинции Бадахшан".
"Местные власти подтвердили, что в этот район были направлены сотрудники службы безопасности для оценки ситуации и оказания помощи", - информирует Bakhtar.
Утром в воскресенье Росавиация сообщала, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.
"Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек - четыре члена экипажа и два пассажира", - говорилось в сообщении.
Росавиация отмечала, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.
По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.
Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, отмечалось в сообщении.
Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Газе
Баку вновь призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван с целью предоставления минных карт
Следствие в отношении сепаратистов продолжается с соблюдением норм международного права - генпрокурор Азербайджана
Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре
КНР будет бороться со «слепым» расширением выпуска электромобилей
Облачное подразделение Amazon к 2027г вложит более $15 млрд в расширение инфраструктуры в Японии
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity
Туристический автобус столкнулся с полицейской машиной в Турции
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы