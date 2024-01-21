В Лондоне разочарованы мнением Нетаньяху о невозможности создания палестинского государства

Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отверг это решение, заявил в воскресенье каналу Sky News министр обороны Британии Грант Шэппс.
"Я думаю, что высказывание премьер-министра Нетаньяху о том, что он не верит в решение о создании двух государств, разочаровывает", - сказал он в интервью каналу.
Шэппс добавил, что Великобритания продолжает поддерживать решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и не видит других вариантов решения этого конфликта.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в секторе Газа.
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