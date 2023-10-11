Глава МИД Британии прибыл в Израиль для встречи с его лидерами

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду начал визит в Израиль, где проведет встречу с высокопоставленными представителями его властей, сообщает Sky News со ссылкой на Форин-офис.

Министр "проведет встречу с израильскими лидерами с целью заявить о поддержке права Израиля на самозащиту", - информирует телеканал.

Ранее Клеверли осудил нападение палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и призвал сторонников палестинцев не участвовать в протестах в Великобритании.

Накануне британский премьер Риши Сунак, лидеры США, Франции, Германии и Италии в совместном заявлении выразили поддержку Израилю и подчеркнули, что постараются "обеспечить ему возможность защитить себя и, в конечном счете, создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона".

Напряженность в регионе резко возросла после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тыс. человек, ранены 2,8 тыс. человек. Более сотни израильтян захвачены в заложники.

В ответ Израиль объявил, что страна находится в состоянии войны, и начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа достигло 1 тыс. 55 человек, число раненых - 5 тыс. 184.