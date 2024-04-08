Глава британского МИД призовет союзников по НАТО к совестной закупке ракет и боеприпасов для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на предстоящем заседании глав МИД стран НАТО в среду призовет объединить усилия для производства и закупки вооружений и боеприпасов для Киева, сообщил офис министра.
"Кэмерон подчеркнет необходимость продолжения поддержки Украины, которая как никогда близка к НАТО. Он будет призывать союзников по НАТО присоединиться к инициативам Великобритании по закупке ракет и боеприпасов стандарта НАТО для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Он в своем выступлении также заявит о необходимости для всех стран НАТО "активизировать усилия и тратить больше средств на оборону".
Кэмерон отметит, что "все союзники согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и Великобритания продолжит работу по обеспечению того, чтобы она продолжала предпринимать значимые шаги на пути к членству".
Он проинформирует участников заседания, что Великобритания углубляет свои партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корея, а также давние отношения с ЕС. Министры иностранных дел этих стран примут участие в заседании, которое пройдет 3-4 апреля в Брюсселе.
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