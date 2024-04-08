Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0184 GBR   2.1472 TRY   0.053

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
Дальнее зарубежье 08.04.2024 09:00

Глава британского МИД призовет союзников по НАТО к совестной закупке ракет и боеприпасов для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на предстоящем заседании глав МИД стран НАТО в среду призовет объединить усилия для производства и закупки вооружений и боеприпасов для Киева, сообщил офис министра.

"Кэмерон подчеркнет необходимость продолжения поддержки Украины, которая как никогда близка к НАТО. Он будет призывать союзников по НАТО присоединиться к инициативам Великобритании по закупке ракет и боеприпасов стандарта НАТО для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Он в своем выступлении также заявит о необходимости для всех стран НАТО "активизировать усилия и тратить больше средств на оборону".

Кэмерон отметит, что "все союзники согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и Великобритания продолжит работу по обеспечению того, чтобы она продолжала предпринимать значимые шаги на пути к членству".

Он проинформирует участников заседания, что Великобритания углубляет свои партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корея, а также давние отношения с ЕС. Министры иностранных дел этих стран примут участие в заседании, которое пройдет 3-4 апреля в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Поражение Украины равносильно поражению Запада, считают главы МИД Великобритании и Франции Глава британского МИД призовет союзников по НАТО к совестной закупке ракет и боеприпасов для Украины Глава британского МИД считает, что Бразилия должна использовать связи с Россией для дипломатического урегулирования украинского конфликта Россия добавила в «стоп-лист» 18 представителей Великобритании Глава МИД Британии обсудил по телефону с иранским коллегой атаки хуситов на суда в Красном море Глава МИД Британии прибыл в Израиль для встречи с его лидерами Великобритания не откажется от поддержки Киева во избежание обострения мировой ситуации - глава британского МИД Байрамов и Клеверли обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона Баку и Лондон обсудили двустороннее сотрудничество и процессы на Южном Кавказе Глава МИД Британии направился в Вашингтон для обсуждения помощи Киеву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az