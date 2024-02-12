Россия добавила в «стоп-лист» 18 представителей Великобритании

Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список британских физических лиц, заявили в понедельник в МИД РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что в Москве "принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании".
Санкционный список пополнился 18 британскими подданными, в числе которых, в частности, фигурируют высокопоставленные представители силовых ведомств и парламента Великобритании.
В МИД РФ отметили, что решение о расширении "стоп-листа" принято в ответ на "продолжающийся конфронтационный курс Лондона", поставки вооружений Украине, а также действия британских представителей, "направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов" в России.
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