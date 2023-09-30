Великобритания не откажется от поддержки Киева во избежание обострения мировой ситуации - глава британского МИД

Прекращение поддержки Украины может привести к ухудшению ситуации в мире, поэтому Великобритания продолжит оказывать помощь Киеву и призывает к этому другие страны, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Если мы не продолжим оказывать поддержку Украине (...), то все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся: инфляционное давление на продукты питания и топливо, политическое давление, которое возникает из-за конфликта, только усугубятся", - сказал он в интервью политическому еженедельнику House.

Министр добавил: "Именно поэтому позиция правительства Великобритании является решительной. И мы обращаем на это внимание всех наших международных партнеров".

Клеверли в ответ на заявление ведущей о том, что некоторые страны, в частности, Польша, отказываются от продолжения помощи Украине, сказал, что украинский конфликт "оказывает давление на страны по всему миру".

"Это тяжело и болезненно. Но будет только тяжелее и болезненнее, если мы дрогнем", - отметил он.

По словам главы британского МИД, усталость от ситуации вокруг Украины - "это то, с чем нам приходится иметь дело", и это - "большая проблема".