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Дальнее зарубежье 22.01.2024 15:03

В Белом доме заявляют, что успешное сдерживание йеменских хуситов потребует времени

США понадобится время, чтобы справиться с угрозой йеменских мятежников-хуситов для судоходства в районе Красного моря, заявил телеканалу ABC заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

"Я думаю, надо помнить: сдерживание - это не просто щелкнуть переключателем. Оно требует определенной модели поведения, практических действий в течение долгого времени, нельзя дать тут оценку на основе событий лишь в конкретный момент времени", - сказал он.

Файнер уклонился от ответа на вопрос, когда завершится эта кампания США, лишь отметив, что Вашингтон, помимо сдерживания, добивается снижения боевого потенциала хуситов.

Он прокомментировал удар в минувшую субботу по американской авиабазе "Аль-Асад" в Ираке, в том числе с использованием баллистических ракет. Он отметил, что в Белом доме крайне серьезно воспринимают подобное развитие событий, и позднее могут дать дополнительный комментарий на этот счет. В то же время Файнер заявил, что не хотел бы предвосхищать решения президента США Джо Байдена по данной проблеме.

Он напомнил, что США уже наносили ответные удары по поддерживаемым Ираном группам в Ираке и Сирии, и что Белый дом различными путями призывал Тегеран к ответственности за атаки проиранских формирований.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе началась после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

США и некоторые их партнеры в ответ на действия хуситов нанесли несколько серий авиаударов по их позициям. Заявленная цель этих операций - восстановить безопасность для судоходства по Красному морю. "Вы спрашиваете, остановили ли хуситов американские удары? Нет. Продолжатся ли эти удары? Да", - заявлял в минувший четверг Байден.

Однако, по данным западных СМИ, грузоперевозчики все чаще отправляют суда с разными грузами, от нефти и газа до домашнего скота, в обход Красного моря - вокруг Африки. Между тем в руководстве йеменских мятежников-хуситов выражали уверенность, что добиваются прекращения движения судов к Израилю по Красному морю, применяя силу лишь в редких случаях.

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Тэги: США, ХУСИТЫ, БОРЬБА, СРОКИ


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