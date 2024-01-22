Азербайджан вошел в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии в 2023г

Товарооборот Азербайджана и Грузии в 2023 году вырос на 15,5% по сравнению с 2022 годом, до $1,516 млрд, следует из материалов Национальной службы статистики Грузии, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно статданным, экспорт из Азербайджана в Грузию за отчетный период составил $653,9 млн (рост на 2,1%), импорт в Азербайджан из Грузии - $862,1 млн (рост на 28,2%). Азербайджан в прошлом году был главным партнером Грузии по экспорту.
По итогам 2023 года Азербайджан стал пятым торговым партнером Грузии вслед за Турцией ($3 млрд), Россией ($2,4 млрд), США ($2 млрд) и Китаем ($1,6 млрд). Доля Азербайджана во внешней торговле Грузии составила 7%.
Совокупный внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году составил $21,5 млрд (рост на 12,5%). При этом экспорт вырос на 9,1% - до $6,1 млрд, импорт - на 14%, до $15,4 млрд.
Р.Керимов
Трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана в 2003-2023гг превысили 143 млрд манатов
ADNOC увеличит бюджет на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд
Статус резидента Евлахского пилотного агропарка в 2023г получили 33 субъекта предпринимательства
На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек
Алиев ознакомился с ходом работ по благоустройству в Аг шехер
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Иран напрямую вовлечен в атаки хуситов в Красном море
Палестинская национальная администрация согласилась получать собираемые для нее Израилем налоги без средств для Газы
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы