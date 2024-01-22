Азербайджан вошел в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии в 2023г

Товарооборот Азербайджана и Грузии в 2023 году вырос на 15,5% по сравнению с 2022 годом, до $1,516 млрд, следует из материалов Национальной службы статистики Грузии, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, экспорт из Азербайджана в Грузию за отчетный период составил $653,9 млн (рост на 2,1%), импорт в Азербайджан из Грузии - $862,1 млн (рост на 28,2%). Азербайджан в прошлом году был главным партнером Грузии по экспорту.

По итогам 2023 года Азербайджан стал пятым торговым партнером Грузии вслед за Турцией ($3 млрд), Россией ($2,4 млрд), США ($2 млрд) и Китаем ($1,6 млрд). Доля Азербайджана во внешней торговле Грузии составила 7%.

Совокупный внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году составил $21,5 млрд (рост на 12,5%). При этом экспорт вырос на 9,1% - до $6,1 млрд, импорт - на 14%, до $15,4 млрд.

Р.Керимов