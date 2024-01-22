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Бизнес и законодательство 22.01.2024 15:36

Власти Азербайджана утвердили график перехода среднего бизнеса на ведение бухучета в электронной форме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о регулировании ряда вопросов, связанных с применением изменений в законе «О бухгалтерском учете».

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, установлен график перехода субъектов среднего бизнеса на ведение бухучета в электронной форме.

В частности, субъекты среднего бизнеса в сфере финансовых услуг должны перейти на ведение бухучета в электронной форме уже с 1 января 2024 года; телекоммуникационных услуг – с 1 апреля 2024г; занимающихся продажей нефте- и газопродуктов посредством АЗС – с 1 июля 2024г; операторы спортивных тотализаторов – с 1 октября 2024г; все остальные – с 1 января 2027 года.

Согласно поправкам в законе «О бухучете», бухучет в электронной форме также должны вести юридические лица публичного права, которые публикуют годовую и консолидированную финансовую отчетность; а также налогоплательщики, действующие в сфере PSA, в том числе в нефтегазовой сфере.

Р.Ахмедов

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Тэги: БУХУЧЕТ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТРЕБОВАНИЯ

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