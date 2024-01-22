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ТЭК 22.01.2024 17:30

Трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана в 2003-2023гг превысили 143 млрд манатов

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с 2003 года по 31 декабря 2023 года составил 143 млрд 150,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"В том числе в 2023 году трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана составили 11 млрд 737,6 млн манатов", - отметили в фонде.

Госнефтефонд в 2003 году начал осуществлять трансферты в госбюджет Азербайджана.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, ТРАНСФЕРТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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