Трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана в 2003-2023гг превысили 143 млрд манатов

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с 2003 года по 31 декабря 2023 года составил 143 млрд 150,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"В том числе в 2023 году трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана составили 11 млрд 737,6 млн манатов", - отметили в фонде.
Госнефтефонд в 2003 году начал осуществлять трансферты в госбюджет Азербайджана.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
Н.Аббасова
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