Статус резидента Евлахского пилотного агропарка в 2023г получили 33 субъекта предпринимательства

В 2023 году 33 субъекта предпринимательства получили статус резидента Евлахского пилотного агропарка, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Инвестиции в эти проекты оцениваются в 51,2 млн манатов и позволит открыть 305 рабочих мест», - написал Джаббаров в соцсетях.
Министр также сообщил, что в агропарке в настоящее время используется территория площадью 868 га, из которых 687 га составляют посевные площади под однолетние растения, 159 га - под интенсивное садоводство, 10 га - под саженцы, 12 га - под выращивание овощей.
Проектная стоимость Евлахского пилотного агропарка составляет 103 млн манатов, из которых 74 млн манатов – частные, 29 млн манатов – государственные капиталовложения.
Общая территория агропарка составляет 2 тыс. 855 га.
Б.Рустамбеков
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