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АПК 22.01.2024 16:32

Статус резидента Евлахского пилотного агропарка в 2023г получили 33 субъекта предпринимательства

В 2023 году 33 субъекта предпринимательства получили статус резидента Евлахского пилотного агропарка, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Инвестиции в эти проекты оцениваются в 51,2 млн манатов и позволит открыть 305 рабочих мест», - написал Джаббаров в соцсетях.

Министр также сообщил, что в агропарке в настоящее время используется территория площадью 868 га, из которых 687 га составляют посевные площади под однолетние растения, 159 га - под интенсивное садоводство, 10 га - под саженцы, 12 га - под выращивание овощей.

Проектная стоимость Евлахского пилотного агропарка составляет 103 млн манатов, из которых 74 млн манатов – частные, 29 млн манатов – государственные капиталовложения.

Общая территория агропарка составляет 2 тыс. 855 га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАББАРОВ, ЕВЛАХ, АГРОПАРК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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