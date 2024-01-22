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Карабах 22.01.2024 17:08

Власти Азербайджана в 2023г направили из госбюджета около 5,6 млрд манатов на проекты в Карабахе и В.Зангезуре – Минфин

Из госбюджета Азербайджана в 2023 году направлено 5 млрд 588 млн манатов на финансирование проектов по восстановлению и строительству на освобожденных территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по материалам Минфина из них 4,8 млрд манатов было выделено из госбюджета в рамках средств, предусмотренных на 2023 год.

Кроме этого, 145,4 млн манатов на эти цели выделено из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год; 145,3 млн манатов – из Резервного фонда госбюджета; 32,5 млн манатов – в рамках государственных капвложений; 464,8 млн манатов – по другим статьям госбюджета на 2023 год.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИНФИН, КАРАБАХ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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