Аэропорт Риги намерен за 4 года построить новый терминал, инвестиции составят 167 млн евро

Рижский международный аэропорт планирует в течение 4 лет построить новый пассажирский терминал, стоимость которого оценивается в 167 млн евро.

Как сообщила председатель правления аэропорта Лайла Одиня на пресс-конференции в понедельник, договор с будущим подрядчиком о строительстве нового терминала планируется заключить в конце августа - начале сентября.

В середине января завершился первый этап соответствующего конкурса, в котором приняли участие 17 претендентов.

"Заявки на конкурс подали и местные строительные компании, и их объединения, и компании из Европы, и из третьих стран. В следующий этап конкурса будут допущены те, кто прошел квалификацию", - сказала Одиня.

В феврале рижский аэропорт планирует объявить следующий тур конкурса, когда участники смогут представить свои предложения. Строительство будет вестись поэтапно.

"В 2028 году пассажиры увидят новый пассажирский терминал, точнее, его новую публичную часть, где будет проходить регистрация. Это будет новая зона, где будут внедрены современные технологии, такие как саморегистрация и самообслуживание. Также планируется увеличить количество пунктов контроля безопасности. Вторым важным этапом будет зал прилета, так как сейчас эти залы в аэропорту маленькие, а в будущем будет больше лент получения багажа", - отметила Одиня.

Планы развития аэропорта предусматривают также создание вокруг него целого города, и для реализации этой идеи в этом году планируется привлечь инвесторов. Цель аэропорта - стать в будущем центром воздушного сообщения в Северной Европе.

Для реализации своих стратегических планов аэропорт сменил бренд на RIX Rigas lidosta, сохранив в названии международный код RIX. Внедрение бренда начнется в этом году и будет проходить поэтапно до 2028 года.

Рижский аэропорт в ноябре 2023 года объявил международный конкурс на строительство нового терминала, стоимость которого оценивается в 167 млн евро, а площадь составит 45 тыс. квадратных метров. Проект будет финансироваться Европейским банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми организациями и банками.

В прошлом году рижский аэропорт обслужил 6,63 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в 2022 году, но на 15% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим в странах Балтии.

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