МВД Азербайджана направит около 1,1 млн манатов на закупку 25 пикапов

Главное управление материально-технического обеспечения МВД Азербайджана направит около 1,1 млн манатов на закупку автомобилей (пикапов). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, с «İdeal Motors» подписан соответствующий контракт на приобретение 25 пикапов. Сумма контракта – 1 млн 87,5 тыс. манатов. Срок завершения поставок автомобилей – до 26 декабря 2024 года. Б.Рустамбеков

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