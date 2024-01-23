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Транспорт и связь 23.01.2024 15:30

МВД Азербайджана направит около 1,1 млн манатов на закупку 25 пикапов

Главное управление материально-технического обеспечения МВД Азербайджана направит около 1,1 млн манатов на закупку автомобилей (пикапов).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, с «İdeal Motors» подписан соответствующий контракт на приобретение 25 пикапов.

Сумма контракта – 1 млн 87,5 тыс. манатов.

Срок завершения поставок автомобилей – до 26 декабря 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МВД, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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