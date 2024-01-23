Танкера ASCO в 2023г перевезли около 5 млн тонн нефти и нефтепродуктов

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) в 2023 году перевезло танкерами 4,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов.
Такие данные приводятся в информации ASCO по итогам грузоперевозок за 2023 год. При этом общество не приводит данных за 2022 год.
По данным общества, паромами типа «Ro-Pax» пароходства в отчетный период перевезено 37,642 вагона, автотранспортных средств – 35,207 тыс. единиц.
Универсальными сухогрузами ASCO в минувшем году перевезено 749 тыс. тонн грузов.
Н.Аббасова
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