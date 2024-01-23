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ТЭК 23.01.2024 15:33

Танкера ASCO в 2023г перевезли около 5 млн тонн нефти и нефтепродуктов

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) в 2023 году перевезло танкерами 4,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Такие данные приводятся в информации ASCO по итогам грузоперевозок за 2023 год. При этом общество не приводит данных за 2022 год.

По данным общества, паромами типа «Ro-Pax» пароходства в отчетный период перевезено 37,642 вагона, автотранспортных средств – 35,207 тыс. единиц.

Универсальными сухогрузами ASCO в минувшем году перевезено 749 тыс. тонн грузов.

Н.Аббасова

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Тэги: ASCO, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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