Три человека пострадали при взрыве на одном из предприятий Миноборонпрома Азербайджана

Три человека пострадали во вторник в результате взрыва на ООО "Араз" в городе Ширван, входящего в структуру министерства оборонной промышленности Азербайджана.

По информации прокуратуры города Ширван, взрыв произошел в одном из цехов предприятия.

«В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят необходимые мероприятия. Предполагается, что, взрыв произошел в результате удара молотком по 120-мм снаряду миномета», - подчеркивает прокуратура.

По ее информации в результате инцидента пострадали: Эльчин Бабаев (1992 г.р.), Исмаил Мурадов (2001 г.р.) и Мухаммед Иманов (1999 г.р.).

Б.Рустамбеков