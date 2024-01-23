Три человека пострадали при взрыве на одном из предприятий Миноборонпрома Азербайджана

Три человека пострадали во вторник в результате взрыва на ООО "Араз" в городе Ширван, входящего в структуру министерства оборонной промышленности Азербайджана.
По информации прокуратуры города Ширван, взрыв произошел в одном из цехов предприятия.
«В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят необходимые мероприятия. Предполагается, что, взрыв произошел в результате удара молотком по 120-мм снаряду миномета», - подчеркивает прокуратура.
По ее информации в результате инцидента пострадали: Эльчин Бабаев (1992 г.р.), Исмаил Мурадов (2001 г.р.) и Мухаммед Иманов (1999 г.р.).
Б.Рустамбеков
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