Армия Ирана получила новую партию беспилотников - разведывательных, камикадзе, для воздушных боев

Армия Исламской Республики Иран во вторник пополнила арсеналы новой партией беспилотников, предназначенных для разведывательных и боевых операций, сообщает агентство "Мехр".

На церемонии постановки БПЛА на боевое дежурство присутствовали главнокомандующий Армией генерал-майор Абдолрахим Мусави и министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани.

Эти произведенные в Иране беспилотники оснащены системами радиоэлектронной борьбы, навигационными приборами, оружием для высокоточных ударов.

В частности, военным поступили беспилотники "Абабил-4" и "Абабил-5", которые можно использовать для разведки и патрулирования, радиоэлектронной борьбы и боев в воздухе, и дроны-камикадзе "Араш", которые можно запускать на значительные расстояния.

Также армия Ирана получила беспилотники "Каррар" для перехвата воздушных целей, которые первые среди иранских военных БПЛА смогли подниматься на высоту до 14,3 тыс. м. По данным "Мехр", с них направляли предупреждения иностранным самолетам, которые приближались к воздушному пространству над иранскими водами.

Армия Ирана наряду с Корпусом стражей исламской революции и Силами правопорядка входит в состав Вооруженных сил Ирана.