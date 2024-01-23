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АПК 23.01.2024 18:38

В 2023г Азербайджан стал одним из ключевых покупателей сухого цельного молока из России

РФ в 2023 году экспортировала молочной продукции на $376 млн, что соответствует показателю 2022 года. При этом структура поставок трансформировалась, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов в ходе пленарной дискуссии "Россия на молочной карте мира 2030" во вторник в Москве.

"Российский молочный экспорт переживает период трансформации. Если раньше мы росли за счет поставок готовой продукции в страны ближнего зарубежья, то теперь драйвером молочного экспорта становятся поставки сухого молока и сыворотки, в том числе и на дальние рынки, - заявил он. - Так, поставки сухого молока в 2023 году увеличились почти в шесть раз в физическом объеме - до 20 тыс. тонн".

Как уточнил Краснов, экспорт сухого обезжиренного молока в 2023 году составил 17 тыс. тонн. Крупнейшими покупателями стали Казахстан, Армения, Грузия. Началась отправка в Алжир, который является одним из крупнейших импортеров сухого молока. "Экспорт в эту страну имеет серьезный потенциал для роста", - заметил глава центра.

Поставки сухого цельного молока выросли в 3,5 раза, до 2,5 тыс. тонн. Ключевыми покупателями стали Казахстан, Азербайджан, Египет, Китай. Начались отгрузки этой продукции в Тунис. Экспорт молочной сыворотки вырос вдвое и достиг 24 тыс. тонн. Больше всего отправлено в Китай (29% экспорта), Белоруссию и Казахстан.

Помимо сухого молока, увеличился экспорт кисломолочной продукции - на 6%, до 72 тыс. тонн, питьевого молока и сливок - на 36%, до 35 тыс. тонн.

По данным центра, в натуральном выражении экспорт молочной продукции в целом вырос на 24%, до 207 тыс. тонн. При этом Краснов обратил внимание на то, что в пересчете на молочный эквивалент физический объем экспорта за январь-ноябрь 2023 года стал на 20% больше, увеличившись до 904 тыс. тонн, и приблизился к уровню всего 2021 года - 1 млн тонн.

По его словам, основной объем молочной продукции направляется в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. В числе крупных рынков дальнего зарубежья он назвал Китай и Монголию. В частности, поставки в Китай выросли в 1,5 раза, до $11 млн. Активно растет экспорт и в Армению - на 32%, до $16 млн.

"В прошлом году пробные партии продукции были отправлены на такие новые для нас рынки, как Филиппины, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бангладеш, Вьетнам, Оман. Готовятся контракты на поставку в Таиланд, Малайзию, Сингапур и Ирак. Уже начались значимые поставки сухого молока в Алжир, Египет и Тунис", - сообщил Краснов.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛОКО, ЭКСПОРТ, ТРАНСФОРМАЦИЯ


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