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Дальнее зарубежье 23.01.2024 21:29

Макрон назвал террористическую угрозу вызовом при организации Олимпиады в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе обращения, посвященного Олимпийским играм в Париже, что террористическая угроза во французской столице сохраняется, и это серьезный вызов в сфере безопасности.

"Мы сталкиваемся с несколькими вызовами при организации игр. Первый из них - это безопасность. Террористическая угроза сохраняется, это огромная проблема", - сказал Макрон.

Он отметил, что обеспечивать безопасность во время игр будут по 30 тыс. полицейских и жандармов ежедневно.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОЛИМПИАДА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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