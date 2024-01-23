Exxon хочет через суд заблокировать предложение акционеров о дополнительном снижении выбросов

Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil подал в окружной суд Техаса иск с целью блокировки предложения двух своих акционеров об ускорении сокращения выбросов парниковых газов, пишет Energy Intelligence.

Климатическая группа Follow This и инвестфонд Arjuna Capital предложили вынести на голосование акционеров компании вопрос о пересмотре ее текущих планов и повышении темпов снижения прямых и косвенных выбросов в среднесрочной перспективе.

В частности, инициаторы предложения хотят установить в качестве цели снижение общих операционных выбросов Exxon вдвое к 2030 году. Сейчас план компании предполагает удельное сокращение выбросов.

Exxon утверждает, что правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США требуют не выносить это предложение на голосование, поскольку в прошедшие пять лет акционеры уже отвергли аналогичную инициативу, отмечает MarketWatch.

Кроме того, предложение направлено на сокращение существующего бизнеса компании, заявляет Exxon.

Energy Intelligence полагает, что нефтегазовый гигант с помощью своего иска рассчитывает также положить конец самой практике разрешения акционерам вносить предложения о существенном изменении деятельности компаний, особенно повторно.

За делом Exxon будут внимательно следить на предмет установления прецедента, отмечает ресурс.

Ее годовое собрание акционеров запланировано на 29 мая. Компания просит суд вынести решение к 20 марта.