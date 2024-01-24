Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.847 RUR   0.0192 GBR   2.1594 TRY   0.0561

Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 74.37 -0.39 Brent 79.55 -0.51

Дальнее зарубежье 24.01.2024 10:22

Американские законодатели усомнились в законности нанесения США ударов по Йемену

Представители двух партий в американском конгрессе сомневаются в законности полномочий президента Джо Байдена наносить удары по йеменским хуситам, сообщило издание Defense News.

Так, сенаторы демократы Тим Кейн и Крис Мерфи, республиканцы Майк Ли и Тодд Янг направили Байдену совместное письмо, в котором настаивали на стратегическом и юридическом обосновании недавних ударов "око за око" по объектам хуситов в Йемене без получения санкции конгресса, говорится в сообщении.

"В настоящее время нет разрешения Конгресса на военные действия США против хуситов в Красном море или Йемене", - сказал Кейн в интервью Defense News.

По его словам, "это вышло за рамки разовой самообороны", и когда хуситы активизируют свои действия в ответ на удары, "ситуация еще больше обострится".

Сенатор подчеркнул, что в такой обстановке "сейчас нужен конгресс".

Издание напоминает, что в уведомлении Байдена конгрессу, касающегося первоначальных ударов по Йемену 11 января, президент сослался на то, что в соответствии с Конституцией страны он, как главнокомандующий, наделен полномочиями защищать граждан, персонал и активы США.

Сенаторы в своем письме отметили, что "большинство судов, проходящих транзитом через Красное море, не являются судами США, что вызывает вопросы о том, в какой степени могут осуществляться эти полномочия".

"Мы поддерживаем разумные шаги по защите персонала и активов США, привлечению хуситов к ответственности за их действия и предотвращению дополнительных атак. Но мы также считаем, что Конгресс должен тщательно обдумать, прежде чем санкционировать наступательные военные действия", - подчеркнули они.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЗАКОНОДАТЕЛИ, БАЙДЕН, ЙЕМЕН


Похожие новости


Белому дому предстоит ряд бюджетных битв с законодателями в этом году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az