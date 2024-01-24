Американские законодатели усомнились в законности нанесения США ударов по Йемену

Представители двух партий в американском конгрессе сомневаются в законности полномочий президента Джо Байдена наносить удары по йеменским хуситам, сообщило издание Defense News.
Так, сенаторы демократы Тим Кейн и Крис Мерфи, республиканцы Майк Ли и Тодд Янг направили Байдену совместное письмо, в котором настаивали на стратегическом и юридическом обосновании недавних ударов "око за око" по объектам хуситов в Йемене без получения санкции конгресса, говорится в сообщении.
"В настоящее время нет разрешения Конгресса на военные действия США против хуситов в Красном море или Йемене", - сказал Кейн в интервью Defense News.
По его словам, "это вышло за рамки разовой самообороны", и когда хуситы активизируют свои действия в ответ на удары, "ситуация еще больше обострится".
Сенатор подчеркнул, что в такой обстановке "сейчас нужен конгресс".
Издание напоминает, что в уведомлении Байдена конгрессу, касающегося первоначальных ударов по Йемену 11 января, президент сослался на то, что в соответствии с Конституцией страны он, как главнокомандующий, наделен полномочиями защищать граждан, персонал и активы США.
Сенаторы в своем письме отметили, что "большинство судов, проходящих транзитом через Красное море, не являются судами США, что вызывает вопросы о том, в какой степени могут осуществляться эти полномочия".
"Мы поддерживаем разумные шаги по защите персонала и активов США, привлечению хуситов к ответственности за их действия и предотвращению дополнительных атак. Но мы также считаем, что Конгресс должен тщательно обдумать, прежде чем санкционировать наступательные военные действия", - подчеркнули они.
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