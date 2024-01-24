Манат подорожал к евро, лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 января ЦБА установил на уровне 1.8470 маната/1EUR (23 января - 1.8529 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 января установил на уровне 0.0192 маната/1RUB (23 января - 0.0193 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 24 января ЦБА установил на уровне 0.0561 маната/1TRY (23 января - 0.0562 маната/1TRY).
Н.Аббасова
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