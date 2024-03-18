В Азербайджане в дни праздника Новруз будут работать свыше 130 пунктов обмена валюты

В Азербайджане в праздничные дни по случаю Новруза (с 20 по 26 марта) будут работать пункты обмена валют ряда банков и некоторые отделения ООО «Азерпочт», сообщает Центробанк Азербайджана (ЦБ).
По данным ЦБ, для обеспечения услуг по обмену валюты прибывших в Азербайджан туристов и местных граждан в нерабочие праздничные дни свою деятельность будут осуществлять 127 пунктов обмена валюты 16 банков (в том числе 8 пунктов обмена валюты 4 банков круглосуточно), а также 68 отделений 5 обменных пунктов (в том числе один круглосуточно) ООО «Азерпочт».
Х.Насирзаде
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